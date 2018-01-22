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Son dakika: 'den Afrin açıklaması

Savunma Bakanı Jim Mattis, "'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar.” dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 06:50 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 06:54
Son dakika: ABD'den Afrin açıklaması

medyasında yer alan haberlere göre Mattis, Güneydoğu Asya'ya giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'nin kuzeybatısında Afrinbölgesinde / ve 'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

'nin önemli bir müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var." diye konuştu.

TÜRKİYE AÇIK SÖZLÜYDÜ

Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar." ifadesini kullandı.

Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.

Afrin’e huzur koridoru

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Son dakika: ABD'den Afrin açıklaması
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