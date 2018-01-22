Son Dakika Haberi: PYD Soçi'de olmayacak!

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşan diplomatik kaynaklar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine Türkiye'nin pozisyonunun anlatıldığını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, diplomatik kaynaklar Afrin operasyonu konusunda Rusya'ya herhangi bir garanti verilmediğinin altı çizildi ve Rusya ile geniş bir anlayış birliği olduğuna dikkat çekildi.

Dışişleri kaynakları, PYD'nin Rusya'daki Soçi zirvesinin taraflarından biri olmayacağını söyledi. Soçi'deki toplantıya 1500 kişinin katılması bekleniyor.