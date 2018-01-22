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Haberi: Soçi'de olmayacak!

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Rusya ve İran'la yapılan anlaşma sonucunda terör örgütü , Soçi'deki kritik Suriye zirvesinde yer almayacak.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 18:48
Son Dakika Haberi: PYD Soçi'de olmayacak!

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşan diplomatik kaynaklar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine Türkiye'nin pozisyonunun anlatıldığını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, diplomatik kaynaklar Afrin operasyonu konusunda Rusya'ya herhangi bir garanti verilmediğinin altı çizildi ve Rusya ile geniş bir anlayış birliği olduğuna dikkat çekildi.

Dışişleri kaynakları, 'nin Rusya'daki Soçi zirvesinin taraflarından biri olmayacağını söyledi. Soçi'deki toplantıya 1500 kişinin katılması bekleniyor.

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Son Dakika Haberi: PYD Soçi'de olmayacak!
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