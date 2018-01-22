Tayland'da bombalı saldırı

Tayland'ın güneyinde Yala kentinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilisi Eakapong Rattanachai yaptığı açıklamada, Yala'da bir pazar yerinde motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Eakapong, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004'te yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerdeki şiddet olaylarında 2004'ten bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti.