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‘Teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek’

’ta mevkidaşı Caferi ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ’nın ’tan da silinmesi gerektiğini vurguladı

Giriş Tarihi: 22.1.2018
‘Teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek’
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile 'ta Irak Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu, "Türkiye, Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'de teröristleri nasıl temizlemeye başladıysa Suriye'nin diğer bölgelerinden de Irak'tan da ve Türkiye dağlarından da bu teröristlerin temizlenmesi gerek" dedi.

TÜRKİYE IRAK'IN YANINDA
Çavuşoğlu, "DEAŞ'a karşı elde edilen zafer için Sayın Caferi'nin nezdinde Irak halkına Türk halkının tebriklerini ilettim. Irak'ın yeniden imarı konusunda Irak'ın en büyük destekçisi, kardeşi Türkiye'dir. Tüm imkanlarımızla kardeş Irak'ın yanında olmaya devam edeceğiz. DEAŞ, , YPG, KCK, PJAK Irak'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi, İran'ı bölmek istemektedir" diye konuştu.
Başbakan ile de bir araya gelen Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik Türkiye'nin desteğini yineledikleri bilgisini verdi.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu şunları kaydetti: Terör örgütüne silah verenlerin operasyona (Zeytin Dalı Harekâtı) söz söyleme hakkı yoktur. Bunlar onların son çırpınışları. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Eğer Fransa veya başka bir ülke bu konuyu BM'ye götürecek olursa müttefikinin yanında değil de terör örgütünün yanında olan ülke durumuna düşer, bizden de böyle muamele görür.

TÜRKİYE KOMŞU ÜLKELERİ BİLGİLENDİRDİ
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, dün bakanlığa çağrılan Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulundu. Önceki gün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in ile İran'ın Ankara'daki büyükelçilik misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak harekât hakkında bilgilendirilmişti.
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