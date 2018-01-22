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Ünlü oyunculardan 'e tepki!

Ünlü Hint oyuncular Amir Khan, Salman Khan ve Shah Rukh Khan, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hindistan ziyaretinde kendisiyle görüşmeyi reddetti.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 13:12 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 13:28
Ünlü oyunculardan İsrail'e tepki!

Geçtiğimiz hafta Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti ile Hindistan ile daha yakın ilişkiler kurma sözü veren Netanyahu'yu başkent 'de 'i ziyaret eden ilk Hindistanlı lider olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanmıştı.Netanyahu için Hintli yıldızların katıldığı Bollywood partisi düzenlendi.

FİLİSTİN'E DESTEK İSRAİL'E TEPKİ

Dünyaca ünlü aktörler Amir Khan, Salman Khan ve Shah Rukh Khan'ın söz konusu davete katılmadığı, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK

Aktörlerin bu tutumu sosyal medyada büyük destek gördü.

Hintli yıldız Aamir Khan A Haber'de

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Ünlü oyunculardan İsrail'e tepki!
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