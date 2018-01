90. Oscar adayları açıklandı

Jimmy Kimmel'ın yapacağı törenle 4 Mart gecesi sahiplerini bulacak; Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar için geri sayım başladı ve 2018 Oscar adayları açıklanıyor. 2018 Oscar Ödülleri'ne teknik dallarda aday olanlar video ile duyuruldu. İşte 2018 Oscar adayları...

En İyi Görüntü Yönetimi

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

Shape of Water

En İyi Kostüm Tasarımı

Beauty and The Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

En İyi Film Kurgusu

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Majyaj ve Saç Tasarımı

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

En İyi Film Müziği

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars the Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yapım Tasarımı

Beaty and Beast

Blade Runner

Darkest Hour

Dunkirk

Shape of Water

En İyi Kısa Animasyon Filmi

Dear Basketball

Negative Space

Garden Party

Lou

Revolting Rhymes

En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)



Dekalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All of us

En İyi Ses Kurgusu

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

Shape of Water

Star Wars Last Jedi

En İyi Ses Miksajı

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

Shape of Water

Star Wars: Last Jedi

En İyi Görsel Efekt

Blade Runner 2049

Guardians of The Galaxy Vol. 2

Star Wars The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

Yabancı Dilde En İyi Film

A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body and Soul

The Square