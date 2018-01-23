“ABD, Türkiye’yi çıldırttı”

Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Ankara'yı bu noktaya getiren olayların ABD
'nin dış politikası olduğunu savundu. Kommersant gazetesine konuşan Lavrov, "ABD'nin Suriye
'de attığı tek taraflı adımlar, Türkiye
'yi çıldırttı" dedi. Lavron dün yaptığı açıklamada da "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" dedi. ABD'nin Kürtleri kullanarak Suriye'nin Türkiye sınırını kontrol etmeye çalıştığına işaret eden Lavrov, "ABD, bir süredir Suriye'de geniş bir coğrafyada rejime alternatif bir yönetim yaratmaya çalışıyor. Kendileri ile iş birliği yapanlara ve özellikle de Kürt milislerden oluşan SDG örgütüne modern silahlar temin ediyorlar." diye konuştu. Lavrov, BM
Güvenlik Konseyi'nin Fransa
'nın talebi ile Afrin gündemiyle toplanacak olmasına ilişkin olaraksa, "Suriye'deki bazı olaylara taraflı yaklaşılması bizi biraz endişelendiriyor" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Zeytin Dalı Harekatı'nı çok yakından izlediklerini söyledi. Peskov, Afrin bölgesine yönelik operasyon konusu da dahil olmak üzere, Türkiye ve Suriye liderliğiyle iletişim halinde olduklarını belirtti.