Bir sonraki hedef Menbiç

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, önceki gün Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı ziyaretin dönüşünde Zeytin Dalı operasyonunun ayrıntılarını SABAH'a anlattı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Teröristlerin tüm Afrin'den temizlenmesi lazım. Operasyonun süresi hakkında tahminde bulunmak mümkün değil çünkü bu teknik bir konu. Fakat askerlerimiz bu operasyonun en kısa sürede tamamlanması için kahramanca gayret gösteriyorlar. Öncelikli amaç Afrin merkeze ulaşmak olacak. GÖLGE ETMESİNLER
Biz ABD
'ye diyoruz ki 'Yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın.' Menbiç'deki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. ÖSO'ya Fırat Kalkanı
bölgesindeki askerlerimize saldırıda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz oradayız ve durduracağız.
Halkımızın hissiyatı ve taleplerini ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a net biçimde aktardım. Terörle mücadele benim için hayati bir mesele ve ben bu meselede hangi adımı atmam gerekiyorsa bu adamı atmak zorundayım. Atmazsam yarın benim geleceğim ülke olarak tehlikeye düşer. Bu konuda kimseden korkmayız. Öleceksek bir kere ölürüz! Korkuyla ve tehditle yaşamayız. Milletimizin hissiyatı da budur. İlişkilerimizin geleceği de ABD'nin bundan sonra atacağı adımlara bağlıdır. HERKESİ BİLGİLENDİRDİK
Elbette bizim amacımız Ruslarla, Suriye rejimiyle ABD'lilerle karşı karşıya gelmek değil. Amacımız terör örgütüne karşı mücadele etmek. Bu süreç içerisinde bir kaza yaşanmaması için de gerekli uyarıları yapacağız ve diplomasi de yürüteceğiz. Bu durum Fırat'ın doğusu için de geçerli olacak. Menbiç'miş, Afrin'miş Fırat'ın doğusuymuş hatta Kuzey Irak'ta olabilecek tehditlermiş bizim için hiç fark etmez. Sınırımızın öbür tarafında terörist varsa bu bizim için tehdittir.
Sınırlarımızın teröristlerden temizlenmesi için Fırat Kalkanı'ndan da öte bir kararlılık var. Fırat Kalkanı ile o bölgedeki terörü temizledik. Burada daha fazla terörist var. Ve hepsini de temizlememiz lazım. RUSYA GERÇEĞİ GÖRDÜ Rusya
'nın kendileri YPG ile işbirliği yapmaz ise bunlar üzerinde etkisini kaybedeceği ve ABD'ye kaptıracağı gibi bir endişe vardı. Kaldı ki son dönemde bu teröristlerin ABD ve Rusya arasında kimin tarafını seçtiği net olarak anlaşılıyor. Fakat biz de hem ABD'ye hem de Rusya'ya terör örgütünün bu iki ülkeyi de kullandığını söylüyorduk. Rusya da artık bu gerçeği gördü. Terör örgütü üzerinde yarış da olmaz, burada bir yılan var, benim evimde mi senin evinde mi kalsın. Böyle bir şey olur mu?