Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İngiltere'de metro istasyonu kapatıldı!

'de kapatıldı!

Son dakika haberine göre, 'nin başkenti 'da ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle polis Charing Cross nu kapattı.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 10:05
İngiltere'de metro istasyonu kapatıldı!

'nin başkenti 'da, gelen son dakika haberlerine göre, ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle Charing Cross kapatıldı. Aralarında bir otel ve bir gece kulübünün de bulunduğu binalar patlama riskine karşı boşaltıldı.

Aralarında bir otel ve bir gece kulübünün de bulunduğu binalardan 1500'e yakın kişi patlama riskine karşı tahliye edildi.

Görgü tanıkları, tahliyeye neden olan gaz sızıntısının bir kaos yaşanmasına sebep olduğunu belirtti. Londra itfaiyesi havada çok yüksek miktarda doğalgaz tespit edildiğini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de metro istasyonu kapatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN