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’den destek

Giriş Tarihi: 23.1.2018
İngiltere’den destek
'nin ulusal güvenlik ve terörle mücadele amacıyla başlattığı Harekatı'na 'den destek geldi. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye'nin sınır güvenliğini koruma hakkını tanıyoruz. İngiltere, Türkiye ve diğer müttefiklerle yakın temasta bulunarak Türkiye'nin güvenliğini koruma ve bölgeye istikrar getirerek olayların büyümesini engellemeye hazır" denildi.

REJİM, EBU ZUHUR'U ELE GEÇİRDİ
'de Esad rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, Rusya'nın hava desteğiyle gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Ebu Zuhur askeri havaalanını ele geçirdi. İdlib'in doğusundaki Ebu Zuhur ilçesi ve havaalanı, Halep'in güneyi ve Hama'nın doğusunu muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline bağlayan geçiş noktası konumunda.

BORIS JOHNSON: TÜRKİYE HAKLI
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı" açıklamasını yaptı. Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz" ve "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz. Suriye'de Esad rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç" ifadelerini paylaştı.
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