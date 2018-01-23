Son Dakika Haberi: Alaska'da büyük deprem!

Alaska'da 8.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

ALASKA NEREDE?

Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü olarak en büyük ve nüfus olarak da en küçük eyaletidir. 30 Mart 1867 tarihinde Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, oldukça soğuk bir iklime sahiptir.

1 milyon 718 bin kilometre kare yüzölçümü bulunan Alaska'da 2016 verilerine göre 741 bin 894 kişi yaşamaktadır. Alaska, ABD'ye 3 Ocak 1959 tarihinde resmi olarak katılmıştır.