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Son Dakika Haberi: 'da büyük !

Son dakika haberine göre, ABD'nin eyaletinde 8.1 büyüklüğünde oldu. Meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 13:06
Son Dakika Haberi: Alaska'da büyük deprem!

'da 8.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

ALASKA NEREDE?

Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü olarak en büyük ve nüfus olarak da en küçük eyaletidir. 30 Mart 1867 tarihinde Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, oldukça soğuk bir iklime sahiptir.

1 milyon 718 bin kilometre kare yüzölçümü bulunan Alaska'da 2016 verilerine göre 741 bin 894 kişi yaşamaktadır. Alaska, ABD'ye 3 Ocak 1959 tarihinde resmi olarak katılmıştır.

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Son Dakika Haberi: Alaska'da büyük deprem!
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