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’nin meşru hakkı”

Giriş Tarihi: 23.1.2018
“Türkiye’nin meşru hakkı”
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede "'nin kendi vatandaşlarını 'den saldırı düzenleyebilecek terör unsurlarından korumaya dönük meşru hakkını tamamen takdir ediyor ve tanıyoruz" dedi. Tillerson, Türkiye'nin "meşru güvenlik kaygılarını karşılayabilmeyi de ümit ettiğini" kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığında bir heyet dün Ankara'ya geldi.
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“Türkiye’nin meşru hakkı”
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