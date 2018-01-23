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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 teröristin vurulma anları paylaşıldı!

Zeytin Dalı Harekatı'nda ZMA aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 10:03
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 teröristin vurulma anları paylaşıldı!

Afrin'deki terörist unsurlara yönelik harekâtta TSKve 'nun, kent merkezine yönelik derinlemesine operasyonları başarıyla sürüyor.

Terör örgütü /'yi işgal ettiği Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyon gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri kıskaca almış durumda.

3 TERÖRİSTİN VURULDUĞU AN

Zeytin Dalı Harekatı'nda ZMA aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü de sosyal medyada paylaşıldı. Teröristlerin kaçıştığı ancak tam isabetle vurulduğu görülüyor.

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Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 teröristin vurulma anları paylaşıldı!
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