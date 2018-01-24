Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi Müslüman oldu

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Brandenburg eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner'in Müslüman olduğu bildirildi.

Tagesspiegel gazetesinin haberinde Wagner'in kısa süre önce İslamiyet'i seçtiği belirtildi.

Müslüman olmasına ilişkin konuşmak istemeyen Wagner'in "Bu kişisel bir konudur." ifadesini kullandığı kaydedildi.

"ARHTUR WAGNER'İN İSLAMİYET'İ SEÇTİĞİ DOĞRUDUR"

AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de "Maerkische Allgemeine Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, Wagner'in bundan sonra Müslüman olduğunu belirterek, "Arhtur Wagner'in İslamiyet'i seçtiği doğrudur." dedi.

Wagner'in 11 Ocak'ta AfD Brandenburg eyalet teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını ifade eden Kalbitz, politikacının özel sebeplerden dolayı bu görevden ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Partinin Eyalet Sözcüsü Daniel Friese ise insanların dinlerini seçmesinin özel bir durum olduğunu belirterek, "Bizim için bu bir sorun değil. Partinin büyük bir bölümü için de bir sorun olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.