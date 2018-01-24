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'da siyasetçi oldu

Başkan Yardımcısı , 'i seçti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 00:02 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 02:02
Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi Müslüman oldu

'da Almanya için Alternatif () Partisi'nin Brandenburg eyaleti Başkan Yardımcısı Arthur 'in olduğu bildirildi.

Tagesspiegel gazetesinin haberinde Wagner'in kısa süre önce 'i seçtiği belirtildi.

Müslüman olmasına ilişkin konuşmak istemeyen Wagner'in "Bu kişisel bir konudur." ifadesini kullandığı kaydedildi.

"ARHTUR WAGNER'İN İSLAMİYET'İ SEÇTİĞİ DOĞRUDUR"

AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de "Maerkische Allgemeine Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, Wagner'in bundan sonra Müslüman olduğunu belirterek, "Arhtur Wagner'in İslamiyet'i seçtiği doğrudur." dedi.

Wagner'in 11 Ocak'ta AfD yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını ifade eden Kalbitz, politikacının özel sebeplerden dolayı bu görevden ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Partinin Eyalet Sözcüsü Daniel Friese ise insanların dinlerini seçmesinin özel bir durum olduğunu belirterek, "Bizim için bu bir sorun değil. Partinin büyük bir bölümü için de bir sorun olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

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Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi Müslüman oldu
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