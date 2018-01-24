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'dan küstah açıklaması

Sözcüsü Sanders, "'ye ('de) gerilimi düşürmesi" çağrısında bulundu ve ABD Başkanı Trump ile 'ın bugün bu konuda bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 01:50 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 02:00
Beyaz Saray'dan küstah Türkiye açıklaması

Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı 'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını ve 'deki son durumun bu görüşmede ele alınacağını bildirdi.

, Beyaz Saray'daki basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı ve Suriye'deki son durum hakkında değerlendirmede bulundu.

'nin, Afrin'de / unsurlarına karşı başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bir soruya cevap veren Sanders, "Dün de bu konu konuşulmuştu. Onlardan (Suriye'de) gerilimi düşürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Suriye konusunun bugün yapılması beklenen Trump-Erdoğan görüşmesinde de ele alınacağını açıklayan Sanders, görüşme öncesinde detaylara girmek istemediğini belirtti.

"SURİYE İÇİN DİPLOMATİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünkü basın brifinginde Sözcü Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Sanders ayrıca, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları 'ın mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Esed'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Beyaz Saray'dan küstah Türkiye açıklaması
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