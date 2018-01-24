Cinli lamba satarak dolandırdılar

Hindistan
'ın Bardhaman kentinde biri polis 4 dolandırıcı, iki kişiye 'lambada cin' satmaya çalıştı. Hint televizyonu NDTV'ye göre, Tapas Roy Çodhuri'yi arayan bir arkadaşı ellerinde 15 bin dolara satılık bir cin olduğunu ve lambadan çıkan cinin tüm dileklerini yerine getireceğini söyledi. Arkadaşı Basudeb Kundu ile konuşan Çodhuri 'cini' arkadaşıyla birlikte görmek istedi. Çodhuri ile arkadaşını Bardhaman'da bir otele götüren dolandırıcılar önce 15 bin dolar istedi. Bu parayı alamayınca da iki arkadaşı üzerlerindeki 600 rupiyi (7 dolar) gasp ederek otel odasına kilitledi. Kurbanların polisi araması sonucu dolandırıcılar gözaltına alındı. Yerel mahkeme dolandırıcıları kefaletle serbest bıraktı.