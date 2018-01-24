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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 'ın kritik görüşmesi bugün!

ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve sonrasında Türkiye'nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı operasyonu gerçekleştirmesinden kısa bir süre sonra Donald 'tan görüşme talebi geldi. Erdoğan ile Trump arasındaki kritik görüşme bugün 20:30'da gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın kritik görüşmesi bugün!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı 'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tillerson ile yapılan görüşmede daha çok Suriye'nin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin /'ya verilen silahlardan duyduğu rahatsızlığın tekrar dile getirildiğini söyledi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

GÖRÜŞME TALEBİ TRUMP'TAN GELDİ

"Ayrıca, daha önce Vancouver'da da gündeme getirdiğimiz teröristlerden sözde ordu kurulmasıyla ilgili, Türkiye'de duyulan rahatsızlığı gündeme getirdik. (Tillerson) YPG'nin burada bir oluşum içine girmeleri için bir destek vermediklerini, siyasi oluşum da dahil bir destek vermediklerini vurguladı. Yarın (bugün) zaten iki başkan da telefonda görüşecek, onu söyledi. Sayın Trump, Cumhurbaşkanı'mız ile görüşmek istiyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı ile görüşecek

ERDOĞAN 'BEN ONA DÖNMEM' DEMİŞTİ

Geçen hafta partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" demişti.

Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı Donald Trump ile bugün saat 20.30'da bir görüşme yapacak.


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