“Elbette Türk askeri galip çıkar”

Rusya
Füze ve Topçu Akademisi'nden Konstantin Sivkov, Rus basınından Sputnik haber portalına yaptığı açıklamada "NATO ülkeleri ile kıyaslanacak olursa, Türkiye en yüksek muharebe hazırlığı seviyesine sahip ülke ve muharebeye manevi ve teknik açıdan en üst seviyede hazır durumda" dedi. Türk askerinin kendi topraklarındaki terörle mücadelede de tecrübe sahibi olduğunu vurgulayan Sivkov "Elbette Türkler galip gelecek. Soru işareti yok" dedi. Suriye
topraklarındaki oluşumların 'ABD üretimi' olduğunu aktaran Sivkov, terör gruplarının bağımsız devlet sevdasında olduğunu vurguladı. KATAR'DAN ZEYTİN DALI'NA DESTEK
Zeytin Dalı Harekâtı'na bir destek de Katar'dan geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle bağlantılı meşru kaygılarından ötürü ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla başlatıldı. Katar olarak Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetine güveniyoruz" dedi.