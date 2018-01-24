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Erdoğan bugün Trump ile görüşecek

Giriş Tarihi: 24.1.2018
Erdoğan bugün Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı 'ın bugün ABD Başkanı 'la görüşeceği bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yarın (bugün) iki başkan telefonda Afrin harekâtını görüşecek. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu" dedi. Fransa'da düzenlenen "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Çavuşoğlu, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Tillerson'a konusunda hassasiyetlerini yeniden aktardıklarını dile getirerek, "YPG'ye verilen silahları PKK da kullanıyor. Trump, söz verdi 'Artık bir daha YPG'ye silah vermeyeceğiz' diye. Bu konudaki hassasiyetimiz belli" dedi.
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Erdoğan bugün Trump ile görüşecek
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