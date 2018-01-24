İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri yıkımla sürüyor

İsrail askerleri, Akraba beldesindeki 3 baraka evle bir ağılı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı. Yapıların "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen yıkım işlemine İsrail askerlerinin de eşlik ettiği belirtildi.

İsrail güçleri bugün ayrıca Batı Şeria'daki Ağvar bölgesinde bir Filistinliye ait, inşa edilmekte olan evi de "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkmıştı.

Tarım ve hayvan yetiştiriciliği için elverişli olduğu belirtilen Akraba bölgesi, İsrail askerlerinin sık sık Filistinlilerin mülklerine yönelik yıkımlarına sahne oluyor.