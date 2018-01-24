Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri yıkımla sürüyor

'in lilere yönelik ihlalleri yıkımla sürüyor

askerleri, kentindeki tarım arazisinde yer alan 3 baraka evi yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Akraba beldesi yakınlarındaki tarım arazisinde bulunan li Zuheyr Beni Minya'ya ait evler ile 1 ağıl, İsrail ordusunun buldozerlerince yıkıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 16:45
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri yıkımla sürüyor

askerleri, Akraba beldesindeki 3 baraka evle bir ağılı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı. Yapıların "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen yıkım işlemine İsrail askerlerinin de eşlik ettiği belirtildi.

İsrail güçleri bugün ayrıca 'daki Ağvar bölgesinde bir liye ait, inşa edilmekte olan evi de "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkmıştı.

AB'den yasa dışı İsrail yerleşim yerleri raporu

Tarım ve hayvan yetiştiriciliği için elverişli olduğu belirtilen Akraba bölgesi, İsrail askerlerinin sık sık Filistinlilerin mülklerine yönelik yıkımlarına sahne oluyor.

İsrail'den yasadışı yerleşim birimlerine "maddi destek"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri yıkımla sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN