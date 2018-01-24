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'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat kayboldu

'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli asker kökenli bir diplomattan 2 Ocak'tan beri haber alınamadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 24.1.2018 09:38
Pakistan'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat kayboldu

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, büyükelçilikte katip olarak görev yapan diplomat bazı hassas belgelerle birlikte ortadan kayboldu.

Gazetenin resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, ismi açıklanmayan diplomatın özel bir görev için ağustosta 'ın 'daki Viyana Büyükelçiliğinde görevlendirdiği kaydedildi.

Söz konusu diplomatın ortadan kaybolduktan kısa bir süre sonra Pakistan'daki eşini aradığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili polise ifade veren diplomatın eşi, kocasının kendi isteği ile elçilikteki görevinden ayrıldığını ve 5 yıl sonra Pakistan'a döneceğini iddia etti.

Kayıp diplomatın şu ana kadar bağlı bulunduğu kurumla veya polisle iletişime geçmediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, diplomatın "düşman ülke" tarafından kullanılabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Pakistan'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat kayboldu
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