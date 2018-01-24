Theresa May’den "Britanya Kebap Ödülleri"ne destek

Theresa May mesajında, Britanya Kebab Ödülleri için desteğini iletmekten memnuniyet duyduğunu belirtirken, gıda ve içki sektörünün Britanya ekonomisinin büyümesinde önemli olduğunu vurguladı.

May, "bu sektörün parçası olan, her yıl gelişen ve popülerleşen kebap sektörünün gelişmesinde yetenekli restorancıların ve şeflerin büyük payı olduğunu söyleyip Britanya Kebap Ödüllerinde aday gösterilenleri şimdiden kutladığını" belirtti.

May mesajını Britanya Kebab Ödülleri ve aday olan kebapçılara yeni yılda başarı dilekleriyle bitirdi.

Britanya Kebap Ödülleri kurucusu ve 2017 seçimlerinde İşçi Partisi Londra Milletvekili adayı İbrahim Doğuş, Başbakan Theresa May'in destek mesajının kebap sektörüne ve Britanya Kebap Ödülleri'ne verilen önemin bir sembolü olduğunu söyledi.

2013'te Britanya Parlamentosu'nda küçük bir resepsiyonla başlayan Britanya Kebap Ödülleri 12 Mart'ta altıncı kez kebap sektöründen başarılı işletmelere ödülleri verilecek.

Ödül törenine iki aydan az kalırken Britanya genelinde kebap dükkan ve restoranları için voting.britishkebabawards.co.uk sitesi üzerinden gelen oylar toplanıyor.