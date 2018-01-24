‘Türkiye terörle en çok mücadele eden ülke’

NATO
Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, bir televizyonda katıldığı canlı yayında Türkiye
'nin Afrin operasyonunu değerlendirdi. Gottemoeller, "NATO, en başından beri Türkiye'nin güvenlik endişeleri olduğunu ve son derece büyük bir terör tehdidiyle mücadele ettiğini belirtmiştir. Türkiye, son dönemde terörle en fazla mücadele eden ülke olarak dikkat çekmiştir. Neyse ki son dönemde, bu saldırıların azaldığını görüyoruz ancak son derece korkunç bir tehdit var. Türkiye'nin talep ve ihtiyaçlarına göre birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.