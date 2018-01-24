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terörle en çok mücadele eden ülke’

Giriş Tarihi: 24.1.2018
Genel Sekreter Vekili Rose Gottemoeller, bir televizyonda katıldığı canlı yayında 'nin Afrin operasyonunu değerlendirdi. Gottemoeller, "NATO, en başından beri Türkiye'nin güvenlik endişeleri olduğunu ve son derece büyük bir terör tehdidiyle mücadele ettiğini belirtmiştir. Türkiye, son dönemde terörle en fazla mücadele eden ülke olarak dikkat çekmiştir. Neyse ki son dönemde, bu saldırıların azaldığını görüyoruz ancak son derece korkunç bir tehdit var. Türkiye'nin talep ve ihtiyaçlarına göre birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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‘Türkiye terörle en çok mücadele eden ülke’
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