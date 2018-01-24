‘Türkiye’ye karşı alçakça saldırılar oldu’

Hollanda
Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin Türkiye
'ye destek mesajı verdi. Hollanda Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Zijlstra, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG
masum değil. YPG ile PKK arasında güçlü bağlantılar var. Bu bir Türk, Kürt çatışması değildir. Bunun Hollanda'da da böyle olmaması gerekir. Kabinede, ülkede gerginliğin tırmanmaması için gereken görüşmeler yapılıyor." dedi.