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Ursula K. hayatını kaybetti!

Ünlü bilim kurgu yazarı Ursula K. 88 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle 'Mülksüzler' ve 'Yer deniz üçlemesi' kitaplarıyla tanınan ünlü edebiyatçı Ursula K. Le Guin'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Peki Ursula K. Le Guin kimdir?

Giriş Tarihi: 24.1.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 09:43
Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti!

Ursula K. kimdir? sorusu ünlü yazar hayatını kaybettikten sonra yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Le Guin, "Karanlığın Sol Eli", "Yerdeniz" üçlemesi ve "Mülksüzler" gibi eserleriyle biliniyordu. Hugo ve Nebula gibi birçok ödül sahibi Le Guin'in kitapları 40'tan fazla dile çevrildi ve milyonlarca okuyucuyla buluştu.

URSULA KROEBER LE GUİN KİMDİR?

(d. 21 Ekim 1929) ABD'li yazar. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmaktadır.

İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin'in eserlerinde ağırlıklı olarak Jung'un, taoizimin, varoluşçuluğun ve yunan mitolojisinin etkileri görülmektedir.

Yazar, başta Hugo ve Nebula olmak üzere pek çok ödülün sahibidir.

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Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti!
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