Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti!

Ursula K. Le Guin kimdir? sorusu ünlü yazar hayatını kaybettikten sonra yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Le Guin, "Karanlığın Sol Eli", "Yerdeniz" üçlemesi ve "Mülksüzler" gibi eserleriyle biliniyordu. Hugo ve Nebula gibi birçok ödül sahibi Le Guin'in kitapları 40'tan fazla dile çevrildi ve milyonlarca okuyucuyla buluştu.

URSULA KROEBER LE GUİN KİMDİR?

Ursula Kroeber Le Guin (d. 21 Ekim 1929) ABD'li yazar. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmaktadır.

İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin'in eserlerinde ağırlıklı olarak Jung'un, taoizimin, varoluşçuluğun ve yunan mitolojisinin etkileri görülmektedir.

Yazar, başta Hugo ve Nebula olmak üzere pek çok ödülün sahibidir.