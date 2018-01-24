Zirve kar altında

Dünya Ekonomik Forumu
'nun 48'incisi dün, her yıl olduğu gibi bu yıl da İsviçre
'nin Davos kasabasında başladı. Cuma günü sona erecek zirveye bu yıl en yoğun kar yağışı damgasını vuruyor. 110 ülkeden devlet başkanları, başbakan
lar, bakanlar, akademisyenler, işadamları ve sivil toplum kuruluşu liderlerinin katılacağı zirvede 400'den fazla oturum gerçekleşecek. 70'ten fazla siyasi liderin katılacağı zirvedeki ikili görüşmelerin sayısının ise binleri bulacağı söyleniyor. Bill Clinton
'un 2000 yılındaki ziyaretinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump
'ın zirveye katılmasıyla ise 18 yıl sonra ilk kez görev başındaki bir Amerikan başkanı Davos'a gitmiş olacak. İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras zirveye katılan liderlerden bazıları. Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Davos'ta. KRAMPON DAĞITILDI
Ana temasının "Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" olduğu zirvenin ev sahibi Davos'ta şu an kar kalınlığı 1.7 metre. Bu, 1931'den bu yana en yüksek ikinci kar kalınlığı değeri. 3 bin önemli ismin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda yetkililer katılımcılara futbolcu ve dağcıların kullandığı krampon ayakkabılarından dağıtıldı. Bazı katılımcıların kaldığı otel odalarının penceresinde biriken kar nedeniyle dışarısı görünmüyor. Ekonomik forum dolayısıyla kasabanın nüfusu bir anda 12 binden 40 bine çıkarken, çevredeki lüks araçlar kadar güvenlik önlemleri de dikkat çekti. 5 bin güvenlik görevlisi, dünyanın bu en önemli kişilerinin katıldığı zirveyi koruma görevini üstlenirken kasabanın 50 kilometre çevresinde 6 bin metrenin altında uçuş gerçekleştirmek yasaklandı.