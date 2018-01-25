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Hakimden 156 sporcuyu taciz eden olimpiyat doktoruna: Az önce ölüm fermanını imzaladım

ABD jimnastik takımının spor doktoru Larry Nassar'a taciz suçundan 175 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi

Giriş Tarihi: 25.1.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 14:34
Hakimden 156 sporcuyu taciz eden olimpiyat doktoruna: Az önce ölüm fermanını imzaladım

ABD'li eski olimpiyat doktoru Larry Nassar'ın tacizle suçlandığı davada hakim Nassar'a 175 yıl hapis cezası verdi ve kararı imzaladıktan sonra, "Az önce ölüm fermanını imzaladım" dedi.

Michigan eyaletinde görülen davada, jimnastik takımının eski doktoru 54 yaşındaki Nassar'a, 150'den fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla 40 ila 175 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Hakim Rosemarie Aquilina, mahkemede, "Sana ceza vermek benim için onur ve ayrıcalıktır. Yaşamın boyunca bir daha cezaevi dışında yürümeyi hak etmiyorsun. Senin ölüm fermanını imzaladım." dedi.

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Hakimden 156 sporcuyu taciz eden olimpiyat doktoruna: Az önce ölüm fermanını imzaladım
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