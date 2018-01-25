25 yıl akıl hastanesinde kaldı; yılmadı Nobel ödülünü kazandı!
John Nash ismi hepimizin aklına Russel Crowe'un müthiş bir sergilediği "Akıl Oyunları" filmiyle kazındı. Öyle ki John Nash'in hikayesi daha önceki başarı hikayelerinden çok farklı. Şizofreni hastalığına yakalanan ve herkesten uzaklaşan John Nash, tam 25 yıl akıl hastanesinde kaldı ama sonunda zorluklara boyun eğmedi ve Nobel ödülünün sahibi oldu!
Giriş Tarihi: 25.1.2018 10:37Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 10:53
İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük dehalarından biri olan John Nash, isminden ziyade aynı isimli biyografik kitaptan uyarlama olan A Beautiful Mind - Akıl Oyunları filminde Russel Crowe'un canlandırdığı matematikçi karakteri ile tanınıyor.