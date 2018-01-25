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25 yıl akıl hastanesinde kaldı; yılmadı ödülünü kazandı!

ismi hepimizin aklına Russel Crowe'un müthiş bir sergilediği "Akıl Oyunları" filmiyle kazındı. Öyle ki John Nash'in hikayesi daha önceki başarı hikayelerinden çok farklı. Şizofreni hastalığına yakalanan ve herkesten uzaklaşan John Nash, tam 25 yıl akıl hastanesinde kaldı ama sonunda zorluklara boyun eğmedi ve ödülünün sahibi oldu!

Giriş Tarihi: 25.1.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 10:53
25 yıl akıl hastanesinde kaldı; yılmadı Nobel ödülünü kazandı!

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük dehalarından biri olan , isminden ziyade aynı isimli biyografik kitaptan uyarlama olan A Beautiful Mind - Akıl Oyunları filminde Russel Crowe'un canlandırdığı matematikçi karakteri ile tanınıyor.

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25 yıl akıl hastanesinde kaldı; yılmadı Nobel ödülünü kazandı!
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