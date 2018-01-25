ABD’de lisede silahlı saldırı: 3 ölü 18 yaralı

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Marshall County Lisesi'nde silahlı saldırı yaşandı. 15 yaşındaki erkek lise öğrencisi, tabancayla etrafa ateş açarak iki sınıf arkadaşını öldürdü, 18 kişiyi ise yaraladı. Saldırgen olay yerinde yakalanırken, yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğu bildirildi. Saldırıdan kurtulanlar yaşadıklarını hayatları boyunca unutamayacaklarını belirtirken öğrencilerden Baleigh Culp (16) "Yerde cansız yatan birini görene ve silah seslerinin devam ettiğini duyana kadar her şey olağandı. Kurşunlar her yerde uçuyordu" diye konuştu.

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