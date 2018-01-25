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yine camileri koruyamadı

Giriş Tarihi: 25.1.2018
Almanya yine camileri koruyamadı
Terör örgütü / militanları 'da bir camiye saldırdı. Bir gün önce terör destekçilerinin havaalanındaki Türk yolculara saldırısını engelleyemeyen Alman polisi bu kez de Frankfurt kentinde uyudu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne sabaha karşı düzenlenen saldırıda, cami kapısına tehdit mesajı yazılarak kapı boyayla kirletildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kuzey-Ren Vestfalya ve Saksonya eyaletinde 20 ve 21 Ocak'ta da terör örgütü tarafından benzer şekilde iki ayrı saldırı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda, izinsiz gösteri yapan terör yandaşlarının Türk yolculara saldırması hakkında "Alman polisi izliyor, seyrediyor. Böyle güvenlik olabilir mi?" şeklinde eleştiride bulunmuştu. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth da, PYD/PKK yandaşlarının eylemlerine ilişkin "Bunlar suç olaylarıdır, kabul edilemez. Kovuşturulması gerekir" açıklaması yaptı.
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Almanya yine camileri koruyamadı
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