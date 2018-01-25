Avrupa’dan Afrin Operasyonuna destek

UETD Danimarka şubesince düzenlenen gösteride İzmir ve Mehter marşları çalındı. Türkmen Dernekleri Başkanı Sadullah Hamid de destek verdi. 100'e yakın kişinin katıldığı gösteride Kopenhag Kocatepe Camii imamı Ömer Sarıgül dua etti.

Türkiye'nin Afrin'deki PYD/YGD/PKK oluşumlar��na karşı başlattığı "Zeytin Dalı" operasyonu UETD Danimarka şubesi tarafından başkent Kopenhag'daki Gammeltorv meydanında düzenlenen bir toplantıda Danimarka kamuoyuna anlatıldı. UETD Danimarka Başkanı Fatih Alev ve Alptekin Yurdal tarafından sırasıyla Danca ve Türkçe basın bildirisi okundu.

MARŞLAR OKUNDU

Yaklaşık 100 Türk vatandaşının katıldığı basın açıklaması öncesinde alanda kurulan ses sisteminden İzmir Marşı, mehter marşları ve türküler çalındı. Toplantıya katılan Azerbaycan Vatan Cemiyeti Dernek Başkanı Sefer Sadıqi ile Türkmen Dernekleri Başkanı Sadullah Hamid, Azerbaycan ve Türkmen bayraklarıyla, açıklamaya destek verdi.

Toplantının sonunda Kopenhag Kocatepe Camii din görevlisi Ömer Sarıgül tarafından dua edildi. Toplantı sonunda yapılan duyuruda ise yarın da Türkiye Büyükelçiliği önünde bir destek gösterisi düzenleneceği duyuruldu.

Etkinlikte, UETD'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yazılı basın açıklamasını UETD Danimarka Başkanı Alptekin Yurdal okundu. UETD Başkanı Yurdal, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti muhalefet partilerinin desteği ve toplumsal mutabakat ile askeri harekat kararı almış ve Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu harekat kuşkusuz PKK, PYD, DEAŞ ve türevleri olan terör örgütlerinin bölge halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik açık birer tehdit olmasından dolayı icra edilmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı'na uygun bir şekilde başlatılmıştır. Tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi, bu harekattaki amaç da Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölge halkı üzerindeki terör örgütlerinin baskısına nihai olarak son vermek ve bölgede huzurun yeniden tesis edilmesini sağlamaktır. Türkiye'nin güney sınırı boyunca alan kazanan, Suriye'de yaşanan şiddet ve istikrarsızlıktan nemalanan, bölgenin demografik yapısını ve sivilleri hedef alan terör örgütleri PKK, YPG ve PYD gibi unsurların eylemleri bu harekatı mecbur kılmıştır" ifadelerini kullandı.