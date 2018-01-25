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Azeri vekilden alkışlanan çıkış!

’ın delegasyon başkanı Prof. Samad Seyidov, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi, konuşmasını “Yaşasın bir millet, iki devlet” diye paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 15:59
Azeri vekilden alkışlanan çıkış!

Bazı meclis üyelerinin harekatın AKPM'nin raporunda "istila" şeklinde tanımlanması önerisine itiraz ederek söz alan Seyidov konuşmasında şunları söyledi:

"Burada bazen çok tuhaf yaklaşımlar görüyorum. Hepimiz bugün terörden çektiğimizi biliyoruz. Sadece Türkiye değil, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, … Terör, Avrupa sınırında bir kanserdir. Ve bir ülke, bu hastalığı engellemek için elinden geleni yapıyorsa, biz bu ülkenin müdahalesine raporumuzda 'istila' veya 'müdahale' diyemeyiz.

"TÜRKİYE BU TEHDİDİ BERTARAF ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİR"

Türkiye'nin yaptığı, iki terör örgütü olan ve ile mücadeledir. Bunlar insanlık için büyük tehditlerdir. Türkiye de bu tehdidi bertaraf etmek için harekete geçmiştir. Hayır bayanlar baylar, bu harekata istila denemez. Türkiye'nin bugün desteğimize ihtiyacı var. Terörle baş etmenin tek yolu budur ve Türkiye'nin bunu başaracağını umuyorum."

Seyidov bu konuşmasını sosyal medya hesaplarında "Yaşasın bir mill?t, iki dövl?t" diyerek paylaştı.

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Azeri vekilden alkışlanan çıkış!
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