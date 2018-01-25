Bu topraklar gerçek sahiplerine geçecek

TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı
'nda görev alan Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO
) güçleri, kış şartlarına rağmen tüm güçlükleri teker teker aşarak mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor. Sınır hattına ve belirli bir yere kadar araçlarla giden ÖSO güçleri, daha sonra zorlu kış şartlarında kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalışıyor. Yoğun sis ve yer yer yağmur altında saatlerce yürüyen ÖSO askerleri, araçların kış şartları nedeniyle gidemediği noktalarda silah ve mühimmat gibi teçhizatları sırtlarında taşıyor. Tüm zorluklara rağmen yüzlerinde gülücük eksik olmayan askerlerin yüksek yaşam enerjisi de dikkati çekiyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da görev alan ÖSO'nun 23. Tümen Komutanı Ebu Hamşe, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda, "Teröristleri bu topraklardan temizlemek için koşullar önemli değil. Bu topraklar gerçek sahibine geçecek. Kış olması biraz şartları zorlaştırabilir ama bizim için fark etmez. Biz Allah yolunda insanlık için çaba gösteriyoruz" şeklindeki demeciyle ÖSO'nun kararlılığını gösterdi. Hamşe, bölge halkına zulmeden ayrıca dost ve kardeş gördükleri Türkiye'ye zarar veren terör örgütü PYD/PKK'yı Afrin topraklarından temizleyeceklerini söyledi.