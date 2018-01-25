FETÖ'nün 'ikinci adamı' Türkyolu'nun yakınları hakim karşısına çıktı

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kemal ve Vildan Erus ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Kemal Erus, savunmasında, FETÖ'nün sohbet ve toplantılarına katılmadığını öne sürdü.

Tanık beyanlarını kabul etmediğini, FETÖ'nün içerisinde bulunmadığını belirten sanık Kemal Erus, "Aramada evimde ele geçirilen materyal ve notlar bana ait değildir, çocuklarım Emre ve Enes'in odasında bulunmuştur, çocuklarıma aittir. Çocuklarım Amerika'da yaşıyorlar. Çocuklarım okurken bu gruba sempatizanı vardı fakat bildiğim kadarıyla 17/25 Aralık'tan sonra bu grupla bağlarını koparttılar." diye konuştu.

Sanık Kemal Erus, eşi Vildan'ın ağabeyi Cevdet Türkyolu'nun örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in yanında olduğunu dile getirerek, "3 kez Amerika'ya çocuklarımın yanına gittim. Cevdet Türkyolu ile aram iyi değildir bu nedenle kendisinin yanına Amerika'dayken hiç gitmedim. 2013-2015 yılları arasında Cevdet Türkyolu, Hidayet Karaca ve Ali Çalık ile telefonla görüşmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi tutuklu sanık Vildan Erus da savunmasında uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Evde yapılan aramada ele geçirilen notların çocukları Emre ve Enes'in odasında bulunduğunu belirten sanık Vildan Erus, "Bu notlar bana ait değildir. Çocuklarım sınava hazırlanırken test kitapçığı verdiği için 2007 yılında Zaman Gazetesi aboneliğim olmuştur. Ağabeyim Cevdet Türkyolu 20 yıldan beri Fetullah Gülen'in yanındadır. Kendisini Amerika'da 2016 yılında oğlum Enes'in yanında görmüştüm. Yanımıza geldi, 1,5 saat kadar görüştük. Bayramlarda babamı aradığında denk gelirse telefonla görüşüyorduk. 2015 yılı içerisinde abimle ve 2008 yılında Hidayet Karaca ile telefonda görüşmedim, neden böyle bir tespit yapılmış bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Vildan Erus, hakkındaki tanık beyanlarını ve suçlamaları kabul etmediğini dile getirerek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hali ile firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan avukatlarda, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, sanıkların tahliyelerini istedi.

Tutuklu sanıklar Kemal ve Vildan Erus'un adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, firari Emre ve Enes Erus hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 17 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ikinci adamı olarak illegal alanların sorumlusu olduğu iddia edilen Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan ve eniştesi Kemal ile ABD'de bulunan firari yeğenleri Emre ve Enes Erus hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların adresinde yapılan aramada ajanda içerisine el yazısı ile yazılmış notların bulunduğu belirtilerek, "Notların 29 ile numaralandırılan sayfasında, 'İki abi izinsiz mütevelliye gelmiyorlar, yolda kaza geçiriyorlar, vefat ediyorlar, Hocam; 'İzinli mi izinsiz mi gittiler?' diye soruyor, izinsiz cevabını alınca, 'Ben onlara Allah rahmet etsin demiyorum, Allah'tan sürekli istemeliyiz, canımı al, çocuğumu al ama bizi hizmetten alma diye.' ibaresi yer almaktadır" ifadesi kullanıldı.

Notların 56 ile numaralandırılan sayfasında "Örgüte yardım amacıyla vermiş oldukları himmet paralarının kaydı olduğu değerlendirilen listenin ele geçirilmesi karşısında, örgütün devlet organlarına sızma girişiminde bulunacağı hatta gerekirse darbe yapılacağı" yazılı olduğu aktarılan iddianamede, yine aynı sayfada örgüt bünyesindeki öğrencilerin, hizmet edebilecek seviyeye gelene kadar eğitilmesi gerektiğinin yer aldığı kaydedildi.

Örgüt elebaşının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan Erus'un, aksini iddia etmesine rağmen 2015 yılı içerisinde 4 kez Türkyolu ile 2008 yılında da örgüt yöneticilerinden Hidayet Karaca ile 2 kez telefonda görüştüğünün belirlendiği anlatılan iddianamede, şüpheli Kemal Erus'un ise Türkyolu ile 2013-2015 yılları arasında 29, Karaca ile 2 ve yine örgüt tepe yöneticilerinden Ali Çelik ile 1 kez telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.