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’da 7 / yandaşına hapis cezası

Giriş Tarihi: 25.1.2018
'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna ve güvenlik güçlerine saldıran 7 / yandaşına hapis cezası verildi. Kamu yayıncısı France 3 kanalının haberine göre, pazar günkü gösteri sırasında şiddete başvuran, başkonsolosluk binasına ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşı Marsilya Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, polislere ve başkonsolosluk binasına taş, sopa ve kesici aletlerle saldıran PYD/PKK yandaşlarına 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verdi.
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Fransa’da 7 PYD/PKK yandaşına hapis cezası
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