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Afrin suna izin vermedi!

, Türkiye'nin Afrin'de devam ettirdiği Zeytin Dalı operasyonunu etmek için Türkiye temsilciliği önünde toplanılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 12:08
İran Afrin protestosuna izin vermedi!

'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Radfer, 25 Ocak tarihinde Türkiye'nin Urumiye Başkonsolosluğu önünde gösterisi düzenlenmesine yönelik sosyal medyada yapılan çağrı için valilik tarafından izin verilmediğini açıkladı.

İranlı yetkili, "Tüm boyutlar değerlendirilerek gösteri çağrısı için izin verilmemiştir. Yapılacak her türlü protesto yasa dışı olup, ihlalciler hakkında yasal işlem yapılacak" dedi.

Nüfusunun çoğu Azerbaycan Türklerinden oluşan Urumiye kenti Türkiye sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunuyor.

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İran Afrin protestosuna izin vermedi!
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