Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan "Kum Kralı
" lakaplı Marcio Mizael Matolias
, yaşamından memnun olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: "Guanabara Körfezi'nde büyüdüm ve her zaman plajda yaşadım. İnsanlar deniz kenarında yaşamak için çok yüksek kiralar ödüyorlar ama ben hiç faturam yok ve iyi bir hayatım var." Matolias'ın kumdan krallığı yerli ve yabancı turist
lerin akınına uğruyor. Kum Kralı'nın tahtı ve asasıyla kumdan kalenin önünde poz veren turistler, fotoğraf karşılığında bağışta bulunuyor. Kum Kralı, zamanının çoğunu kitap okuyarak geçirmeyi tercih ediyor. Yaşam alanını kitaplarla dolduran Matolias, geçimini de kitaplardan sağlıyor. Matolias, kumdan kalesinin yanında kurduğu stantta ikinci el kitaplar satarak temel ihtiyaçlarını karşılıyor. TEK SORUNU SICAKLIK
Ünü Brezilya
sınırlarına aşan Matolias, kumdan kalenin altındaki üç metrekarelik tek odada konaklıyor. Sahilin yanındaki itfaiye merkezinin tuvalet ve banyosundan yararlanan Matolias, "Tek sorunum sıcaklık. Kum sıcaklığı tutuyor bazı geceler uyuyamıyorum" dedi. DIŞ HABERLER