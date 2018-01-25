Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kum kralı

’nın Rio de Janeiro kentinde sıra dışı hayat... (44), 22 yıldır Barra da Tijuca plajında kumdan yaptığı kalesinde krallar gibi hüküm sürüyor

Giriş Tarihi: 25.1.2018
Kum kralı
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan "" lakaplı , yaşamından memnun olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: "Guanabara Körfezi'nde büyüdüm ve her zaman plajda yaşadım. İnsanlar deniz kenarında yaşamak için çok yüksek kiralar ödüyorlar ama ben hiç faturam yok ve iyi bir hayatım var." Matolias'ın kumdan krallığı yerli ve yabancı lerin akınına uğruyor. Kum Kralı'nın tahtı ve asasıyla kumdan kalenin önünde poz veren turistler, fotoğraf karşılığında bağışta bulunuyor. Kum Kralı, zamanının çoğunu kitap okuyarak geçirmeyi tercih ediyor. Yaşam alanını kitaplarla dolduran Matolias, geçimini de kitaplardan sağlıyor. Matolias, kumdan kalesinin yanında kurduğu stantta ikinci el kitaplar satarak temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

TEK SORUNU SICAKLIK
Ünü sınırlarına aşan Matolias, kumdan kalenin altındaki üç metrekarelik tek odada konaklıyor. Sahilin yanındaki itfaiye merkezinin tuvalet ve banyosundan yararlanan Matolias, "Tek sorunum sıcaklık. Kum sıcaklığı tutuyor bazı geceler uyuyamıyorum" dedi. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kum kralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN