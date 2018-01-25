Mısır'da bir aday daha cumhurbaşkanlığı yarışından çekildi!

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemel adaylarından avukat Halid Ali, mart ayında düzenlenecek seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Ali, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu seçim yarışına girmeyeceğim ve adaylık evrakımı da sunmayacağım." dedi.

Hukukçu Ali, aday olmama kararını, başta eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın yaşadığı olay olmak üzere yönetim kurumları arasındaki çatışmadan dolayı aldığını kaydetti.

Daha önce birçok kez cumhurbaşkanlığına aday olduğunu ifade eden Ali, son olarak 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada seçim maratonuna girmekten geri adım atmayacağını belirtmişti.

Mısır kamuoyunda bir süredir avukat Ali'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağına yönelik beklenti oluşmuştu.

Halk Koalisyonu (sol eğilimli), Düstur (liberal) ve Güçlü Mısır (muhafazakar) partilerinin de içinde bulunduğu 7 partinin yanı sıra 6 Nisan ve Sosyalist Devrimciler hareketleri de geçen yıl mayıs ayında ortak bir bildiri yayımlayarak, Ali'yi 2018 yılındaki cumhurbaşkanı seçimlerinde destekleyeceklerini duyurmuştu.

Mısır seçim yasasına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyenlerin 20 milletvekilinin onayını alması veya en az 15 vilayetten 25 bin imza toplaması gerekiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLAN İSİMLER VE YAŞANANLAR



Mısır'da mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların müracaat süresi 29 Ocak Pazar günü sona eriyor. Şimdiye kadar adaylığı kesinleşen tek isim mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi.

Sisi'nin seçim kampanyası danışmanı Muhammed Beha Ebu Şakka'nın halktan toplanan imzaları dün Milli Seçim Kurulu'na teslim ederek ikinci dönem için resmen adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti.

Aday olacağını geçen cuma günü internet üzerinden yayımladığı görüntülü mesajla duyuran eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan ise önceki gün hakkında ordu tarafından başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınmıştı. Milli Seçim Kurulu da Anan'ın adaylığını iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı seçiminde adaylık için adı geçen bir diğer isim devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin eski Başbakanı Ahmed Şefik'ti. Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Şefik, kasım ayında ülkesine dönmeden önce aday olma niyetini açıklamış, ancak Mısır'a geldikten sonra geri adım atmıştı.