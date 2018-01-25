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'nın ödüllendirdiği ABD'li Zeytin Dalı'na karşı çıktı

ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Türkiye'nin Afrin operasyonunun DEAŞ'ı yeniden canlandıracağını savundu.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 11:54
PKK'nın ödüllendirdiği ABD'li Zeytin Dalı'na karşı çıktı

ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaşan McGurk, operasyonla ilgili şu yorumu yaptı:

"ABD artık yoğun şekilde gerilimi düşürmeye odaklanıyor. Türkiye'yle meşru güvenlik kaygıları doğrultusunda birlikte çalışmaya hazırız, ancak devam eden operasyon yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'a can verme riski taşıyor."

PKK'DAN PLAKET ALMIŞTI

Kobani'de McGurk'un, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü terör örgütü YPG'nin sözcülerinden Polat Can'dan plaket aldığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce içerisinde yer aldığını gösteren fotoğrafları çıkan Polat Can, kendi sosyal medya hesabında söz konusu fotoğrafları paylaşmıştı.

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PKK'nın ödüllendirdiği ABD'li Zeytin Dalı'na karşı çıktı
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