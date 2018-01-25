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Rus süper model ‘’ çıkardı

Giriş Tarihi: 25.1.2018
Rus süper model ‘LoveCoins’ çıkardı
Rus süper model Natalya Vodyanova'nın hayır kurumlarına bağış için satın alınabilecek isimli bir para birimi çıkardığı belirtildi. Rus basınının aktardığına göre, Rus model ve aktivist Vodyanova'nın geliştirdiği cep telefonu uygulaması Elbi ile hayır kurumlarına bağışlanmak üzere LoveCoins isimli kripto paralar satın alınabilecek. Alınan paralar daha sonra Givenchy, Dior, Fendi veya Christian Louboutin gibi ünlü markaların ürünlerini açık artırmayla satın almak için kullanılabilecek. SPUTNİK
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Rus süper model ‘LoveCoins’ çıkardı
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