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Rusya'dan, ABD'ye ağır suçlama

Sözcüsü Zaharova, " varlığının, 'de sınırsız bir süre kalmasına yönelik planlar uluslararası hukukla çelişmektedir." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 19:55
Rusya'dan, ABD'ye ağır suçlama

Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin 'yi bölmeye yönelik bir strateji benimsediğini savunarak, " varlığının, Suriye'de sınırsız bir süre kalmasına yönelik planlar uluslararası hukukla çelişmektedir." dedi.

Zaharova, 'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde "sınır gücü" kurulmasına yönelik çabalarını eleştirdi.

Suriye'yi, farklı kuvvetlerin birbirleriyle çatışacakları bir arenaya çevirmenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, "ABD, Suriye'yi bölmeye yönelik bir strateji benimsiyor. Egemen bir ülke olan Suriye'deki askeri varlıklarının sınırsız bir süre kalmasına yönelik planlar uluslararası hukukla çelişmektedir." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde "sınır gücü" kurulmasına ilişkin çabaları da ülkeyi bölmeye yönelik adımlar olarak değerlendiren Zaharova, "Washington'un bölgedeki Suriyeli Kürtlere, Türkmenlere, Araplara, Çerkezlere ve Asurlulara bunu isteyip istemediklerini sorduklarından emin değiliz." ifadesini kullandı.

Zaharova, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıklarına da değinerek, "29-30 Ocak'ta düzenlenecek kongreye Rusya, ve aktif bir şekilde hazırlanıyor. Kongre için Birleşmiş Milletlerden gözlemciler de dahil olmak üzere bin 600 kişiye davetiye gönderildi." dedi.

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Rusya'dan, ABD'ye ağır suçlama
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