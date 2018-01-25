Rusya'dan, ABD'ye ağır suçlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'yi bölmeye yönelik bir strateji benimsediğini savunarak, "ABD askeri varlığının, Suriye'de sınırsız bir süre kalmasına yönelik planlar uluslararası hukukla çelişmektedir." dedi.

Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde "sınır gücü" kurulmasına yönelik çabalarını eleştirdi.

Suriye'yi, farklı kuvvetlerin birbirleriyle çatışacakları bir arenaya çevirmenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, "ABD, Suriye'yi bölmeye yönelik bir strateji benimsiyor. Egemen bir ülke olan Suriye'deki askeri varlıklarının sınırsız bir süre kalmasına yönelik planlar uluslararası hukukla çelişmektedir." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde "sınır gücü" kurulmasına ilişkin çabaları da ülkeyi bölmeye yönelik adımlar olarak değerlendiren Zaharova, "Washington'un bölgedeki Suriyeli Kürtlere, Türkmenlere, Araplara, Çerkezlere ve Asurlulara bunu isteyip istemediklerini sorduklarından emin değiliz." ifadesini kullandı.

Zaharova, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıklarına da değinerek, "29-30 Ocak'ta düzenlenecek kongreye Rusya, Türkiye ve İran aktif bir şekilde hazırlanıyor. Kongre için Birleşmiş Milletlerden gözlemciler de dahil olmak üzere bin 600 kişiye davetiye gönderildi." dedi.