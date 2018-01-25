Son dakika: Almanya'dan Türkiye açıklaması

Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Suriye'nin kuzeyindeki askeri ihtilaftan dolayı endişe duyduğunu belirterek, bundan dolayı Fransa ile birlikte gerilimin artmasının durdurulması, insani yardımların girişine imkan sağlanması ve sivil halkın korunmasından yana olduklarını kaydetti.

"Fransa ile birlikte Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasından yana olacağız. Ancak Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması konusunda siyasi müzakereler yapma fırsatı var ve bunun askeri çatışmalarla durdurulmaması lazım." ifadesini kullanan Gabriel, bunu Türk hükümetine birçok sefer açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Gabriel, aynı zamanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den NATO için Suriye'deki durum ve bu ülkenin kuzeyi konusunda görüşme yapılmasını talep ettiğini dile getirdi.

Silah satışlarına konusunda da Gabriel, "Silah ihracatına ilişkin müzakerelerde Alman hükümeti için gerginliğin olduğu bölgelere silah satışı yapmamamız ve bunu yapmayacağımız açıktır. Bunun dışında silah satışları konusu koalisyon müzakerelerinde önemli bir rol oynayacak. Bundan dolayı biz geçici hükümet olarak devam eden koalisyon müzakerelerinin sonucunu bekleme konusunda hemfikiriz. Bu kritik görüşmeler için yeni hükümetin kurulmasını bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.