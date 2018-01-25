"Türkiye'nin NATO'dan kopmasına engel olun"

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi başyazılarından birisinde Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Washington ve Ankara'nın arasında gerginlik yaşandığı ifade edildi ve Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştırılmaması gerektiği belirtildi.

"NATO'nun takdir edilen 5. Maddesi bir müttefik ülkenin saldırıya uğramasının, tüm müttefiklere düzenlenmiş bir saldırı anlamına geleceğini söyler. Bu madde, 2. Dünya Savaşı sonrasında barışın garantörü olmuştur.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ HALİNE GELMİŞ DURUMDALAR

Düşmanlara karşı kolektif misillemeyi öngören bu madde bugüne kadar sadece 11 Eylül 2001'de Batı dünyasına düzenlenen en büyük saldırının ardından işletilmişti. Bugünse NATO'nun en güçlü üyesi ABD'nin yakın müttefikleri, bir diğer NATO ülkesi Türkiye'nin doğrudan hedefi haline gelmiş durumda.

'ABD İÇİN MÜTTEFİK, TÜRKİYE İÇİN TERÖRİST'

Kürtlerin oynadığı rol, DEAŞ'a mücadelede kritik öneme sahipti. Ancak Türkiye, Kürtlerin bölgede bağımsız bir devlet kurmayı amaçladıklarından endişe ediyor. Böyle bir adım, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit edecek bir gelişme olarak görülüyor. Bu yüzden Washington tarafından müttefik olarak görülen savaşçılar, Ankara tarafından ayrılıkçı teröristler olarak algılanıyorlar.

NATO'nun kuruluş nedeni olan Rusya'nın dost ateşi riskiyle karşı karşıya olmasından büyük haz duyduğuna şüphe yok. Batılı liderlerin Türkiye'deki başarısız darbe girişimine karşı verdikleri zayıf tepkiden bu yana Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düş kırıklığı içerisinde.

"SURİYE SINIRI KONUSU ÇÖZÜMLENEBİLİR"

Yazıda, "Türkiye'nin sınır endişeleri, özellikle de Suriye sınırı konusu çözümlenebilir. Makul bir çözüm mümkünken tüm tarafların itidal göstermesi gerekiyor" ifadesi yer aldı ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin devam etmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.