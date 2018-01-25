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Yaşama uygun iki keşfi

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Giriş Tarihi: 25.1.2018
Yaşama uygun iki gezegen keşfi
Uluslararası bir bilim adamı grubu, geçen yıl yedi ve bir yıldızdan oluşan Trappist-1 olarak adlandırılan güneş sistemi içerisinde yer alan iki gezegen keşfetti. Güneş sitemi içerisinde yer alan gezegenler üzerinde araştırmalarda bulunan gökbilimciler, su ve ısı kaynağının bulunduğu dünya benzeri yaşam koşullara sahip iki gezegen tespit etti. Gezegensel Bilim Enstitüsü'nden Amy Barr ve Macaristanlı uzmanların yaptığı analizler sonucunda, sistemde yer alan yedi gezegenin altısında sıvı veya buz halinde olmak üzere su olduğu hatta gezegenlerden birinde okyanus olabileceği kaydedildi.
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Yaşama uygun iki gezegen keşfi
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