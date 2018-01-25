Yaşama uygun iki gezegen keşfi

Uluslararası bir bilim adamı grubu, geçen yıl yedi gezegen
ve bir yıldızdan oluşan Trappist-1 olarak adlandırılan güneş sistemi içerisinde yer alan iki gezegen keşfetti. Güneş sitemi içerisinde yer alan gezegenler üzerinde araştırmalarda bulunan gökbilimciler, su ve ısı kaynağının bulunduğu dünya benzeri yaşam koşullara sahip iki gezegen tespit etti. Gezegensel Bilim Enstitüsü'nden Amy Barr ve Macaristanlı uzmanların yaptığı analizler sonucunda, sistemde yer alan yedi gezegenin altısında sıvı veya buz halinde olmak üzere su olduğu hatta gezegenlerden birinde okyanus olabileceği kaydedildi.