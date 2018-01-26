‘ABD’nin stratejisi Suriye’yi bölmek’

Rusya
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye
'nin kuzeyinde "sınır gücü" kurulmasına yönelik çabalarını eleştirdi. Suriye'yi, farklı kuvvetlerin birbirleriyle çatışacakları bir arenaya çevirmenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, "ABD, Suriye'yi bölmeye yönelik bir strateji benimsiyor. Egemen bir ülke olan Suriye'deki askeri varlıklarının sınırsız bir süre kalmasına yönelik planlar uluslararası hukukla çelişmektedir" diye konuştu.