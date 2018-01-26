Afrin’de keskin nişancı tuzağı! Terör örgütü Esad'a sığındı...

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin, Türkiye'nin başlattığı harekâttan sonra silahlı üyelerini sivillerin arasına çektiği, boşalttığı alanlara ise EYP, mayın ve bubi tuzaklarıyla döşediği belirlendi.

Terör örgütünden temizlenen köy ve bölgelerde TSK patlayıcıları temizliyor. Afrin'de kontrolü sağlanan bölgelerde güvenli noktalar oluşturuluyor. Terör örgütü mensuplarının TSK'nın ilerleyişi karşısında geri çekilerek sivillerin arasına karıştığı, onları canlı kalkan olarak kullandığı belirlendi. Teröristlerin, sivil yerleşim yerlerinde hendekler açıp, barikatlar kurduğu, sivillerin yaşadığı binalara keskin nişancılar yerleştirdikleri öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nın daha önce Doğu ve Güneydoğu'da yerleşim yerlerinde açtığı hendekler ve kurduğu barikatlar gibi tuzaklara yönelik olarak TSK meskun mahal operasyonları yapmaya hazırlanıyor.

PYD ESAD'A SIĞINDI

Hürriyet'in haberine göre PYD-YPG Suriye hükümetine çağrı yaparak 'Bölgeyi koruyun ve Türkiye sınırına asker konuşlandırın" talebinde bulundu. İngiliz Reuters ajansının haberine göre PYD uzantısı Afrin Özyönetim Ofisi'nden yapılan açıklamada Suriye devletine Afrin'e yönelik egeminlik yükümlülüklerini yerine getirme ve Afrin'e sınırının korunması için bölgeye asker yerleştirme çağrısı yapıldı.

Şam rejimine yakınlığıyla bilinen Al Masdar sitesinin haberinde ise açıklamayla PYD'nin son altı yıldır Afrin'i koruduğunu ve Suriye ordusu devreye girdiğinde de korumayı sürdüreceğini vurguladığına dikkat çekildi.