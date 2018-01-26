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Bakanlığı: “Türkiye'nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı''

Bakanlığı Türkiye’nin “ Operasyonu” ile ilgili, “Türkiye’nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı” açıklamasını yaptı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 22:57 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 01:58
Almanya Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye'nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı''

Türkiye'nin Afrin'deti " Harekatı" ile ilgili Bakanlığı açıklama yayınladı. Alman Türkiye'nin Afrin Harekatı kapsamında Türkiye'yle silah ihracatını ele alan açıklamada, Almanya'nın "Son derece endişeli" olduğuna vurgu yapılarak, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, NATO Genel Sekreteri'nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettiği belirtildi.
Gabriel, Fransa ile birlikte birinci önceliklerinin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve sivil halkın korunması olarak belirtirken, Türkiye'nin de güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye'nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı''
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