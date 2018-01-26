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‘Dayanın, en fazla bir yıl kalır’

Giriş Tarihi: 26.1.2018
‘Dayanın, Trump en fazla bir yıl kalır’
2020 Başkanlık seçimlerinde aday olacağı iddia edilen eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Filistin Lideri Mahmud Abbas'a ilettiği mesajda, ABD Başkanı Donald 'ın en fazla bir yıl içinde görevini bırakmasının beklendiğini söylediği ileri sürüldü. İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesine göre Kerry, Abbas'ın en yakın çalışma arkadaşlarından Hüseyin Agha'ya Trump'ın "şansı varsa" en fazla bir yıla kadar Beyaz Saray'dan gideceği iddiasında bulundu. Kerry'nin Agha'ya "Mesajımı Abbas'a ilet, 'Dayansın ve güçlü dursun. Zamanın akmasına izin versin. Kendini koyuvermesin. Trump'ın taleplerine de boyun eğmesin'" dediği iddia edildi.
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‘Dayanın, Trump en fazla bir yıl kalır’
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