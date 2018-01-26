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Eski Valisi 'ye hapis cezası

mahkemesi, eski Valisi Esil hakkında 3 yıl hapis cezası verdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Nuceyfi'ye yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konuldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 18:35
Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası

Mali ve organize suçlarla ilgili davalara bakan Resafe Ceza Mahkemesi'nin kararına göre, hükümete bağlı Şii Vakıf Kurumunun şikayeti üzerine yargılanan , ceza kanununun 329'uncu maddesi uyarınca, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza kanununun 329'uncu maddesine göre, "Devlet yetkilisi görevini kötüye kullanması ve hükümet/devlet birimlerinden çıkan yasaları yerine getirememesi durumunda hüküm giyer."

"CAMİLER SÜNNİLERE AİT"

Öte yandan Nuceyfi ise konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Şii Vakıf Kurumunun 2010 yılında Sünnilere ait 20 tarihi caminin mülkiyetinin kuruma nakledilmesini istediğini belirtti.

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Söz konusu camilerin, Sünniler tarafından yapılmış ve yüzyıllardır Sünnilerin kullandığı ibadethaneler olduğunu vurgulayan Nuceyfi, bu camilerin Şii Vakıf Kurumuna verilmesi halinde yaşanacak sosyal sorunlara dikkati çekti.

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Mahkeme kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası
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