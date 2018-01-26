Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sandık başına gidiyor

Pazar günü yapılacak seçimde sadece Rum kesimini yönetecek ve sosyal politikaları yürütecek kişi değil, Kıbrıs müzakerelerini yönetecek kişi de belirlenmiş olacak.

Seçimde son 5 yıldır Rum yönetiminin liderliğini yapan, sağcı muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in yanı sıra Akel'den Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar'ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışacak.

GKRY'de kayıtlı 550 bin 876 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Bir önceki seçimde 545 bin Rum, 604 Kıbrıslı Türk oy kullanmıştı.

Yurt dışında 11 bin 683 seçmeni bulunan Rum yönetimi, yurt dışındaki vatandaşlarının oy kullanmasını temin amacıyla başta Yunanistan'ın çeşitli kentleri ve İngiltere olmak üzere Berlin, Viyana, Budapeşte, Brüksel, New York, Doha, Paris, Prag ve Riyad dahil 38 yerde seçim merkezleri kuracak.

Adaylardan herhangi birinin yüzde 50 oy oranını geçememesi durumunda seçim, en çok oy alan iki aday arasında bir sonraki hafta tekrarlanacak.

ANKETLERE GÖRE ANASTASİADİS ÖNDE

Anketlere göre, Anastadiadis yüzde 34,2 ile önde görünüyor.

Anketler, Akel'in adayı Malas'ın oy oranının yüzde 23,1, bağımsız aday Papadopulos yüzde 22,6 olabileceğine işaret ediyor. Analistler, Anastasiadis ile Papadopulos veya Malas'ın ikici tura kalabileceği yorumunu yapıyor.

Malas'ın ikinci tura kalması durumunda Anastasiadis'in oyların yüzde 47'sini, Malas'ın ise yüzde 31'ini alması bekleniyor. İkinci turda Anastasiadis ile Papadopulos'un kalması durumunda ise Anastasiadis'in oy oranının yüzde 43, Papadopulos ise yüzde 31 olması tahmin ediliyor.

ADAYLARIN KIBRIS SORUNUNA YAKLAŞIMI

Hem 2004'te Annan Planı'na ''Evet'' diyen hem de son beş yıllık döneminde eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs müzakerelerini yürüten Anastasiadis, kampanya sırasında başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin tüm sorumluluğunu Türk tarafına yüklemiş ve Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtmişti.

Yeniden birleşmiş, bağımsız bir Kıbrıs arzu ettiğini dile getiren Anastasiadis, seçimlerin hemen ardından müzakerelerin başlamasını umut ettiğini ancak uluslararası bir konferans için ön hazırlığın şart olduğunu kaydetti.

AKEL'in adayı Malas ise seçilmesi halinde önceliğinin Kıbrıs sorununun çözümü olacağını ve herhangi bir koşul öne sürmeden BM Genel Sekreteri tarafından önerilen sürecin, Crans-Montana'da kaldığı yerden devam etmesi için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile hemen temasa geçeceğini söyledi.

İki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı kapsamlı çözümden yana olduklarını sürekli vurgulayan Malas, toplumları yakınlaştıracak iki toplumlu iş birliklerini teşvik edeceğini dile getirdi.

GKRY'nin eski lideri Tasos Papadopulos'un oğlu Nikolas Papadopulos ise müzakerelerde bugüne kadar Rum liderlerin "tavizi" olarak gördüğü uzlaşıları reddedip Rum tarafının önerilerini geri çekeceğini savundu.